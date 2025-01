Inter e Juventus, le due squadre italiane che parteciperanno al Mondiale per Club 2025, avranno "una voglia di vincere estremamente alta". Lo ha detto Gianluigi Buffon, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a FIFA.com. "Sarà una nuova competizione, un torneo che spingerà tutti i club e i loro giocatori a cercare di vincere e dare il massimo. Penso che questo sia molto positivo. A volte, come abbiamo visto in molti altri casi, il calcio ha bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo, di innovare. E per me questa Coppa del Mondo per club è una grande chiamata", ha aggiunto l'ex portiere della Nazionale italiana -

A proposito del Paese che ospiterà il torneo FIFA nuovo di pacca, Buffon sposa la scelta presa da Gianni Infantino: "Non credo che ci sia nessun altro posto al mondo che possa promuovere un prodotto come gli Stati Uniti. È un modo per elevare questo torneo. La cultura calcistica in America è notevolmente migliorata. Si è espansa. Gli americani sono diventati molto più competitivi perché ora hanno anche molti più giocatori nei migliori club d'Europa. Non dimentichiamoci, inoltre, che la nazionale femminile degli Stati Uniti è estremamente competitiva e molto forte. Credo che questo aiuti il ​​calcio in America a porsi costantemente obiettivi più alti".

