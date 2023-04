"Leggo tante critiche all’Inter, ma a parte il Bologna, tutte le altre partite le ha dominate, ha avuto un sacco di occasioni ma la palla non è entrata. Nelle ultime tre di A su 62 tiri ha segnato solo un gol, su rigore, allo Spezia. Ho letto che dovrebbe allenare il ‘cinismo sottoporta’, ma quello non si allena: ce l’hai oppure no". Lucidissima l'analisi di Paolo Bonolis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno di Juve-Inter di coppa.

Pensa che l’esperienza di Simone Inzaghi sia arrivata al capolinea?

"Non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionato interrotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore".

Si parla di un Conte-bis, De Zerbi o di Chivu come traghettatore...

"In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa".