Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni di Radio Capri dopo la sfida tra Inter e Napoli. Partendo dal controverso episodio del calcio di rigore assegnato ai nerazzurri: "Secondo me, il rigore poteva anche non esserci. Ero in tribuna, quindi non ho avuto una visione chiara, ma da quello che si è visto non saprei dire con certezza. In ogni caso, non ha influito sul risultato della partita. Ciò che dice Antonio Conte è giusto: se il VAR esiste, deve essere utilizzato altrimenti diventa inutile. Il VAR rappresenta un perfezionamento del metro arbitrale, ma se poi l’arbitro ha sempre ragione a prescindere, allora tutto questo mi sembra surreale”.

Sulla classifica e il campionato: "Quest’anno bisogna tenere d’occhio tutte le squadre. Non escluderei neanche il Milan: è un campionato molto interessante. Per quanto riguarda il Napoli, non mi ha convinto del tutto. Per essere capolista, avrebbe potuto fare di più: si è difeso molto e ha puntato sulle ripartenze. Probabilmente questa era la strategia, ed è andata bene, ma alla fine il Napoli ha fatto solo due tiri nello specchio della porta. Mi aspettavo qualcosa in più. L’Inter, invece, ha giocato bene ma ha un problema davanti: creiamo tante occasioni, ma fatichiamo a segnare. Conte sta facendo un ottimo lavoro a Napoli, sta plasmando una squadra ostica, difficile da affrontare, con una difesa solidissima. È una squadra che può puntare seriamente al titolo".

