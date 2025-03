Con la qualificazione già in tasca, Julian Nagelsmann, ct della Germania, ha deciso di far esordire nella Mannschaft Yann Bisseck. mandandolo in campo al 77' del match contro l'Italia al posto di Antonio Rudiger. Si tratta del 16esimo debuttante nella gestione del selezionatore teutonico, un traguardo che il difensore dell'Inter ha voluto celebrare sul proprio profilo Instagram parlando di "giornata indimenticabile" perché, oltre alla soddisfazione personale, è arrivata anche quella di squadra con il passaggio del turno alle semifinali di Nations League.

Il post dell'ex Aarhus, ovviamente, è stato tempestato da commenti di tifosi e compagni, tra i quali Denzel Dumfries e Marcus Thuram, oltre al connazionale Rudiger che ha profetizzato che quella di ieri è stata 'la prima di tante' partite.

