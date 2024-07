Adesso è ufficiale: Betsson Sport sarà il nuovo Official Main Partner dell'Inter per i prossimi quattro anni. Dopo il comunicato del club nerazzurro (RILEGGI QUI) arriva anche il messaggio pubblico del brand di infotainment sportivo: "Uniti dalla passione per lo sport - scrive su X l'azienda svedese - Betsson Sport è il nuovo Official Main Partner dell'Inter. Preparatevi alla nuova stagione!".

