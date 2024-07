Per parlare del futuro di Valentin Carboni, il Corriere dello Sport ha intervistato un interista di titanio come Nicola Berti.

Se potesse scegliere, quale decisione prenderebbe per il futuro di Carboni?

"Parliamo di un talento cristallino, fosse per me lo terrei per tutta la vita all’Inter. Però allo stesso tempo bisogna essere obiettivi, facendo un ragionamento anche sull’organico attualmente a disposizione di Simone Inzaghi".

Cioè?

"Non può ancora giocare titolare in questa Inter e nell'attuale fase della carriera adesso lui ha bisogno di far parte di una squadra che lo schieri dal primo minuto. Parliamo di un ragazzo di 19 anni, meglio mandarlo a fare ulteriore esperienza da qualche parte, magari per un altro anno, in modo che possa crescere ancora".

Di certo Carboni troverebbe compagni di reparto altrettanto talentuosi.

"Se devo guardare chi c’è già in organico, a me Taremi piace molto. Sarà il mio prossimo idolo all’Inter dopo Barella".

Si è fatto avanti il Marsiglia. Per un’offerta importante lascerebbe andare Carboni?

"Solo alla squadra francese perché è la mia preferita subito dopo l’Inter. Se è vero che De Zerbi lo apprezza molto, io sono sicuro che un allenatore come lui è una garanzia per poter crescere al meglio".