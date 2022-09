"Vado controcorrente, l'Inter ha giocato come piace a me". Esordisce così l'analisi di Giuseppe Bergomi nel corso di 'Sky Calcio Show' in relazione al successo dei nerazzurri per 1-0 contro il Torino. "Non è stata una bella Inter, è stata una gara di grande sofferenza. Ma tutti hanno dato tutto, anche il pubblico. La tifoseria dell'Inter non è scontato che aiuti nelle difficoltà e invece tutto questo ti ha fatto vincere una partita fondamentale. Il Torino dopo la Champions è una partita molto dura. Handanovic il migliore? Anche Maignan lo era stato nel derby".