Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha espresso il suo parere sull'organizzazione della Supercoppa italiana nel corso di un'intervista rilasciata per Bosman, newsletter informativa sul mondo dello sport e le sue innovazioni curata da Luigi Di Maso: "È fondamentale essere presenti in nuovi mercati con una competizione come la Supercoppa. Le prossime 3 edizioni che si disputeranno qui vanno ben calibrate sfruttando l’esperienza di questa edizione che ci ha consegnato una lezione: ci sono 3 brand del calcio italiano conosciuti e seguiti nel mondo arabo e sono Juventus, Inter e Milan. Sarebbe quindi opportuno per ora andare a rigiocare la prossima edizione quando almeno 2, se nono tutte e 3, saranno qualificate per la competizione”.

