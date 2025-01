Il finale ad altissima tensione emotiva di San Siro lascia qualche strascico negativo all'interno del Milan. Proprio poco dopo il triplice fischio di Rosario Abisso, infatti, le telecamere di DAZN hanno colto un accenno di baruffa tra il tecnico rossonero Sergio Conceiçao e Davide Calabria, uscito molto nervoso durante la partita. Il portoghese ha inseguito sul prato dello stadio il difensore per poi andargli contro muso contro muso, con gli altri giocatori che hanno avuto il loro da fare per tenerli separati.

Una scena sicuramente poco edificante, esemplificativa di un clima elettrico all'interno della squadra dettato forse dall'andamento della partita. Il tutto all'inizio di una settimana importante per il Milan, tra sfida di Champions con la Dinamo Zagabria e derby con l'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

Dispute between Calabria and Conceiçao on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf