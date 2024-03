In primis, c'è la Nazionale francese. Ma è inevitabile che la gente di Marsiglia avrà domani sera un trattamento di riguardo nei confronti di Alexis Sanchez, che l'anno scorso ha vissuto una stagione importante con la maglia dell'Olympique e che torna al Vélodrome con la Nazionale cilena. L'emittente RMC Sport ha raccolto il parere di diversi tifosi dell'OM e la stragrande maggioranza non nasconde il rammarico per aver visto il Tocopillano ballare solo per una stagione con la maglia dei Phocéens, rimproverando anche la società per non aver fatto abbastanza per impedire il ritorno all'Inter.

E tra chi chiede un'ovazione e chi ricorda con rimpianto le sue giocate, c'è anche chi si dice pronto a riaccoglierlo in Provenza: "Mi manca, lo preferivo a Pierre-Emerick Aubameyang. Non capisco perché non lo abbiamo tenuto, soprattutto vederlo ora a scaldare la panchina dell'Inter... Penso che Pablo Longoria ci abbia ingannati un po'. Alexis ci ha impressionato. E se vuole tornare, lo riprenderemo!”, afferma infatti un sostenitore.

