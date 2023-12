"Il contatto Lobotka-Lautaro? Una partita equilibrata viene quasi sempre indirizzata dagli episodi, poi l'Inter ha più consapevolezza e ha facilità a vincerla. Pensate che in tre mesi, la squadra di Inzaghi è passata da -18 a +11 dal Napoli". Questa la sottolineatura fatta ieri sera, durante la Domenica Sportiva, da Lele Adani nel parlare del netto 3-0 con cui i nerazzurri hanno sbancato il campo dei campioni d'Italia.

"I tre gol dell'Inter sono tutti strepitosi, il tiro di Calhanoglu è meraviglioso per tecnica e tempismo: lui è un maestro in questo, è come un dritto vincente di Sinner - ha aggiunto l'ex difensore -. Il 2-0 e il 3-0 sono spettacolari come azioni collettive; Barella segna da centrocampista moderno, che unisce tecnica, forza e classe. Infine, nel tris di Thuram su assist di Cuadrado si vede il rapporto perfetto tra chi detta il movimento e chi fa il passaggio. Tre gol che certificano una grande vittoria".

