Lele Adani non ha dubbi sulla scelta dell'Inter di puntare di nuovo su Romelu Lukaku , passato in meno di uno anno da giocatore più pagato della storia dal Chelsea a indesiderato di Tuchel: "L'esperienza è stata fallimentare un po’ per tutti, non so da dove ripartirà l’Inter ma la certezza è che torna un giocatore che nel biennio in nerazzurro ha fatto solo cose belle. Inzaghi avrà una super squadra", ha assicurato l'ex difensore alla Gazzetta dello Sport.

Se arrivasse anche Dybala, chi tra lui e Lautaro vede meglio al fianco di Lukaku?

"Vedo tre titolari che si possono alternare ma anche giocare insieme in alcune occasioni. Però nessuno di loro può fare l’esterno né la mezzala, quindi va cambiato il sistema. Il calcio moderno impone di evolversi. Si può passare al 3-4-1-2 senza toccare la difesa a tre, oppure al 4-3-1-2 per tenere Brozovic e i due interni".

Inzaghi però sembra fin troppo legato al 3-5-2.

"Vero, ma Inzaghi ha portato novità e dovrebbe evolversi ulteriormente capendo che si può rinunciare a un centrale per inserire una stella in più. Ovviamente capendo quando farlo e come si integrano le parti. Barella e Brozovic poi sono dei maratoneti. Epic a due gioca già nella Croazia e in fondo lo ha fatto anche nell’Inter, abbassandosi sulla linea di De Vrij. Nessuno come Inzaghi in fondo ha dimostrato che i ruoli non esistono, che a fare la differenza sono mansioni, compiti e capacità di scarificarsi".

Acquista QUI i prodotti originali Inter