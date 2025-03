L'Infinity League organizzata a Monaco di Baviera è stata l'occasione per rivedere in maglia nerazzurra tante vecchie glorie del club. Tra questi anche il vice-presidente in carica, Javier Zanetti, che ha trovato la rete in diverse occasioni ed è stato protagonista assoluto contro la Juventus.

Zanetti, come dimostrano le immagini diffuse da Dazn attraverso i canali social, si è prodotto in diverse discese tipiche del suo repertorio, dimostrando di essere in ottima forma anche a 51 anni.