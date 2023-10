Vittoria fondamentale per l'Inter che oggi ha piegato per 1-0 la Roma a San Siro, di fronte al grande ex Romelu Lukaku. A decidere il risultato finale un gol realizzato da Marcus Thuram, bravo a finalizzare un'azione avviata da Kristjan Asllani e proseguita da Federico Dimarco. Big Rom, invece, mai pericoloso. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.