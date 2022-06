Come ampiamente anticipato la settimana scorsa, Andrea Ranocchia oggi, alle ore 12, si è recato alla clinica Columbus di Milano per svolgere le visite mediche di rito per conto del Monza, club con il quale firmerà un biennale dopo aver interrotto il suo rapporto con l'Inter al termine della naturale scadenza del contratto. "Sono molto contento di iniziare questa avventura", ha dichiarato il difensore centrale umbro uscendo dalla struttura. Ecco il video girato dal nostro inviato: