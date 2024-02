Pari e patta fra Cagliari e Napoli. Non arriva la vittoria per la squadra di Calzona che continua il suo momento no. I partenopei non sono andati oltre l'1-1 alla Unipol Domus con un punto che ai sardi serve per il morale e per muovere la classifica. Alla rete iniziale di Osimhen ha risposto in pieno recupero Luvumbo. Di seguito gli highlights del match.