Terza sconfitta di fila per l'Atalanta, sconfitta anche dalla Lazio davanti ai propri tifosi. Decide una rete nel secondo tempo di Isaksen. La squadra di Gasperini ora rischia di perdere anche il terzo posto e sarà costretta in questo finale di stagione a lottare per un piazzamento nella prossima Champions League. Ecco gli highlights della sfida.