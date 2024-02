Monologo dell’Inter che oggi si è imposta per 4-0 in casa del Lecce. I salentini tengono parzialmente solo per un tempo, sebbene la rete di Lautaro abbia comunque fatto chiudere ai nerazzurri la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa la formazione di Simone Inzaghi dilaga: a segno Frattesi, ancora Lautaro (che raggiunge quota 101 in nerazzurri) e infine De Vrij. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: