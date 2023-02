L'Empoli culla il sogno del blitz nel derby toscano contro la Fiorentina al Franchi: in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Nicolò Cambiaghi che approfitta di una grossa ingenuità della retroguardia viola, la squadra di Paolo Zanetti viene agganciata all'85' da un colpo di testa da zero metri di Arthur Cabral che riprende un pallone finito sulla traversa dopo un cross di Dodò. Nel video in basso gli highlights del match.