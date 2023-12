Intervistato dai cronisti presenti al Gran Galà del Calcio, tra cui l'inviato di FcInternews.it, Mark Iuliano parla così delle chance scudetto della Juve, sua ex squadra: "Sta dimostrando di avere una grande fase difensiva e carattere - le sue parole -. Siamo a un terzo del campionato, le squadre in corsa per vincere il campionato sono sempre quelle. Ma metto sempre davanti l'Inter per prestazioni, risultati, per gli uomini in zona gol che ha. E' ancora la squadra da battere, poi la Juve è tosta e questo fa bene al campionato".