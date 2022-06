Poco prima delle 18, Henrikh Mkhitaryan ha lasciato la sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, dove era arrivato un'ora e mezza prima per firmare il biennale che lo legherà ai nerazzurri, l'ultimo step prima dell'annuncio ufficiale che, secondo Sky Sport, non dovrebbe comunque arrivare in serata. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

Mkhitaryan lascia la sede dopo le firme

pic.twitter.com/cbfDZqfpYw — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 22, 2022