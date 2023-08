Un gol su calcio di rigore di Osimhen per un fallo in area su Politano e una percussione vincente di Di Lorenzo regalano al Napoli la vittoria sul Sassuolo per 2-0 in una partita in cui i partenopei hanno anche sbagliato un altro penalty con Raspadori. Neroverdi in dieci già ad inizio ripresa per un rosso diretto a Maxime Lopez. Di seguito gli highlights della gara.