Onana sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Affare in dirittura d'arrivo, il portiere camerunense lascia l'Inter dopo una sola stagione. Un grandissimo portiere, ma anche un grande leader, un grande personaggio, un grande motivatore, capace di entrare nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. E' stato un onore Campione. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).