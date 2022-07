Grande entusiasmo in piazza Gae Aulenti dove i tifosi nerazzurri sono accorsi per la presentazione della nuova maglia Home 22/23 e incontrare dal vivo i propri beniamini. Un entusiasmo che ha travolto anche la dirigenza, acclamata al suo arrivo e a cui è stato chiesto a gran voce di non vendere Milan Skriniar e di portare all'Inter Paulo Dybala.