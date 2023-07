Arrivato al CONI di Viale Piranesi a Milano per l'idoneità agonistica, Juan Cuadrado, nuovo acquisto dell'Inter, è stato accolto da un gruppetto di sostenitori coi quali si è intrattenuto brevemente riservando loro un saluto e un selfie. Anche se non tutti sembrano ancora convinti dell'arrivo dell'ex juventino, considerando che in lontananza un avventore gli ha riservato un epiteto non carino...

Ecco il momento dei saluti del colombiano (CLICCA QUI SE SEGUI DA APP).

