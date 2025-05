Pizzicato per le vie di Monaco, l'interista, Alessandro Besentini di 'Ale e Franz' ha risposto ad alcuni giornalisti presenti sul luogo, tra cui l'inviato di FcInternews.it, sulla partita di stasera tra PSG e Inter: "Quali sensazioni ho? Con tremori, sudori, paura... No, scherzo. Tanta speranza. Oh, ce la giochiamo, siamo qua, siamo qua in finale, siamo a Monaco. Sono venuto coi miei figli e l'ho fatto tanto per loro, perché io a livello emotivo ste robe le soffro un po'. È forte, però stavolta ho detto: 'dai, giochiamocela, giochiamoci l'emotività e quindi siamo qua, ci crediamo fino in fondo".

Però dai, l'Inter ha eliminato Bayern Monaco e Barcellona e come le ha eliminate parlando con i tifosi c'è tanta fiducia.

"Tanta fila, io avevo questa maglia qua con infatti la gente dirà come mai non è la mamma, tutti mi dicevano Com'è la maglia dell'Inter? Questa è la maglia di John Bonham dei Led Zeppelin; non c'entra niente, però ce l'avevo su quando c'è stato Inter-Barcellona, mi viene un po' di un po' di scaramanzia, tantissima scaramanzia e quindi cosa devo fare? Adesso però mi prenderò una maglia dell'Inter, mi è venuta voglia di comprarla. Devo dire che sono emozionatissimo, fra un po' partiamo per lo stadio, adesso mangiamo qua. La città è bellissima, l'atmosfera è stupenda, la curva... Purtroppo tanti sono rimasti fuori, ma hanno un senso veramente bello oggi, cioè nel senso civico, fantastico e sportivo che si sono messi comunque a disposizione del tifo che è la cosa più importante che abbiamo".

Chi può far male al PSG?

"Eh, guarda, secondo me può dare tanto è il nostro centrocampo. Dalle retrovie possono arrivare delle sorprese e poi ultimamente quando abbiamo i calci piazzati facciamo bene. Speriamo insomma di avere possibilità".

Un nome secco?

"Un nome secco? Oggi vedo tanto Calhanoglu".

Come giudichi la stagione, a prescindere dalla vittoria finale o meno della Champions?

"Quando tu hai così tante competizioni, quando ti emozioni così tanto e quando hai un bel gioco, alla fine, è vero che magari ancora non abbiamo portato a casa niente, però è stato bello, gratificante ed è bello vedere una squadra che gioca così bene e che è dentro a tutti i tornei che contano, quindi la cosa bella è questa".

Compri la maglia dell'Inter? Va bene, però questa se ha portato bene la tieni.

"Certo che la tengo, c***o".

Inzaghi lo terresti?

"Io sì, a me piace molto Inzaghi. Mi piace tantissimo e spero che rimanga. Mi piace come persona perché è serio e anche buono. È uno che secondo me ha letto bene il carattere dei ragazzi, perché poi non dimentichiamoci che quelli sono ragazzi, ed è riuscito a creare un gruppo. È banale dire creare un gruppo, ma non è così banale farlo, quindi secondo me Simone Inzaghi è una persona buona, brava, intelligente e calcisticamente molto valida".

Se dovesse andare via?

"Purtroppo ha mollato, però a me piaceva Ranieri e lui è un grande. L'ho conosciuto l'anno scorso e lo è veramente. Ho una grande stima per lui, però non lo so. Non saprei adesso, restasse lui non sarebbe male. Vabbè, insomma pensiamo alle cose più importanti e io spero che rimanga Inzaghi".

