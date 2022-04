Il ko amarissimo contro l'Inter di domenica scorsa ha chiarito definitivamente le prospettive in campionato della Juve che ora, abbandonata ogni speranza residua di correre per lo scudetto, deve pensare esclusivamente a blindare il quarto posto. Lo ha sottolineato Massimiliano Allegri, parlando così nella conferenza stampa pre Cagliari-Juve: "Con i se e con i ma non si va da nessuna parte - le sue parole -. Battendo l'Inter avremmo avuto una piccola speranziella per lo scudetto, però avremmo dovuto vincere tutte le partite che è impossibile. Ora bisogna svoltare, concentrandoci sul nostro obiettivo reale: entrare nelle prime 4 facendo più punti possibili. Domani abbiamo una partita complicata perché nel giro di una settimana si rischia di passare dal lottare per lo scudetto ad avere la Roma a -2".