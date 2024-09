Davide Frattesi si è preso la copertina della sosta nazionali con due gol siglati in maglia azzurra contro Francia e Israele. Il centrocampista dell'Inter si conferma goleador dell'era Spalletti e in tanti invocano maggiore spazio in maglia nerazzurra.

Facciamo il punto sulla sua gestione e su quello che può dare all'Inter, con un retroscena tattico su Zielinski che potrebbe aprire a nuovi scenari.