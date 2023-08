Joaquin Correa è pronto a lasciare l'Inter e a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. L'attaccante argentino si trasferisce con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni, ma che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Perché il matrimonio tra Correa e l'Inter non ha funzionato? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). Abbonati al canale Youtube (CLICCA QUI).