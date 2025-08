Dopo Franco e Valentin, che hanno intrapreso percorsi diversi con alterne fortune, anche il terzogenito di Ezequiel Carboni, Cristiano, ha firmato il suo primo contratto con l'Inter. A 16 anni, Cristiano viene considerato un giovanissimo talento al pari dei fratelli e l'esperienza nella U15 in cui si è ben disimpegnato lascia ben sperare.

Adesso El Flaca, come viene soprannominato per la somiglianza a Javier Pastore, è pronto a proseguire il suo percorso nelle giovanili dell'Inter, sperando anche in qualche convocazione nella Primavera di Benito Carbone. Mezzala offensiva o trequartista, è dotato di un sinistro educatissimo e chi lo ha visto all'opera è pronto a scommettere sul fatto che potrebbe essere persino migliore dei due fratelli maggiori.