Come ogni lunedì, è tempo di 'Salotto di FcInterNews': è un lunedì in cui si sentono ancora le scorie del match di ieri con la Juve, i veleni del tocco di mano di Rabiot e Vlahovic, il periodo negativo in campionato e una sosta che forse capita nel momento migliore. Di questo e tanto altro si parlerà oggi alle 14.15 in diretta con Fabio Costantino, Egle Patané e Raffaele Caruso.