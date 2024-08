Una chiacchierata tra FcInterNews e Football Nerds per conoscere tutti i segreti, retroscena e dettagli della nuova MAGLIA HOME 2024/25 dell'Inter lanciata nei giorni scorsi. Le anticipazioni sulla maglia AWAY 2024/25 e sulla terza maglia, il commento anche sui kit d'allenamento, la maglia pre-match e l'abbigliamento vintage presentati in vista della nuova stagione.



