Vittoria in rimonta per il Napoli a Roma con la Lazio. All'Olimpico apre Zaccagni, ma poi arriva la riscossa degli uomini di Spalletti che pareggiano già nel primo tempo con Kim e poi mettono la freccia con il solito Kvaratskhelia. Proteste di Sarri a fine gara per una gomitata in area di Mario Rui a Lazzari. Ecco gli highlights dell'incontro.