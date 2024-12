È già vigilia di campionato e domani sera l'Inter scende in campo contro il Cagliari in Sardegna. C'è un dato statistico interessante proposto dal sito ufficiale della Lega Serie A: entrambe le formazioni sono nella top 5 per tiri totali in Serie A. Governa questa speciale graduatoria l'Atalanta con 210 tentativi totali, seguita dalla Lazio (184), poi l'Inter al terzo posto con 183. Quarto il Como con 170 tiri, mentre il Cagliari non è distante dal podio, avendo effettuato 167 tiri.