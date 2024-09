Se Erling Haaland rappresenta lo spauracchio principale per l'Inter stasera all'Etihad Stadium, l'Inter può contare su un portiere che in Champions League sa come si fa. Numeri alla mano, Yann Sommer è l'estremo difensore che nella scorsa edizione del torneo ha registrato la percentuale più alta di parate rispetto alle conclusioni che gli sono arrivate: 86% (fonte Opta).

Nello specifico, l'ex portiere della Nazionale svizzera ha parato 25 dei 29 tiri che le avversarie hanno indirizzato verso lo specchio della porta dell'Inter.