L’Inter viaggia a una media gol a partita di 2.47 in questa Serie A TIM – quarto dato migliore nei maggiori cinque campionati europei 23/24 dopo Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSG – e vanta una media gol subiti a match di 0.47, la seconda migliore nei Big-5, dopo il Nizza. La squadra nerazzurra è l’unica ad essere in top-5 in entrambe le classifiche.