Domenica a San Siro non ci sarà per un problema fisico da smaltire, ma Lautaro Martinez è sempre stato una vera e propria sentenza nelle sfide contro l'Udinese. Il capitano nerazzurro ha segnato sei reti in carriera contro i friulani in Serie A, inclusa la sua unica doppietta di questo campionato nel match d’andata del 28 settembre scorso, terminata 3-2 per i nerazzurri.