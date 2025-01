Lautaro Martinez è tornato al gol e non vuole fermarsi, neanche a Lecce. Oltre alla rete di Praga, il Toro ha segnato negli ultimi due match di campionato: in generale il capitano nerazzurro ha realizzato 4 gol in sei partite nel 2025 considerando tutte le competizioni, stessa cifra raggiunta da Denzel Dumfries.

L'argentino ha inoltre preso parte a quattro gol nelle ultime tre sfide contro il Lecce in campionato inclusa una doppietta nell'ultima partita giocata in Salento il 25 febbraio 2024, partita nella quale ha raggiunto e superato le 100 reti in Serie A: quel match al Vial del Mare era terminato 4-0 con due gol del capitano nerazzurro e le reti di Frattesi e De Vrij.