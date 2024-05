Contro il Verona per chiudere in bellezza e raggiungere un altro traguardo importante. Simone Inzaghi è vicino a totalizzare 250 punti da allenatore in Serie A TIM con l'Inter, traguardo che con i nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria ha tagliato finora solo Roberto Mancini (436): il piacentino attualmente è a quota 249, grazie a 77 successi, 18 pareggi e 18 sconfitte.