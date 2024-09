Simone Inzaghi vuole dimenticare la sconfitta nel derby e ritrovare subito la via dei tre punti. La prima occasione che gli si presenta davanti è la trasferta di Udine contro un avversario che storicamente gli porta bene. Il tecnico dell'Inter ha affrontato 16 volte da allenatore l'Udinese in Serie A, vincendo 13 gare: quella friulana è infatti la squadra contro cui ha registrato più successi in campionato.