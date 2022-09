Dopo il pesante ko della Dacia Arena contro l'Udinese prima della sosta, l'Inter non può permettersi un altro passo falso con la Roma che le farebbe perdere ulteriormente terreno dai primi posti della classifica. Simone Inzaghi deve scongiurare la quarta sconfitta nelle prime otto gare di campionato, un record negativo registrato nella storia nerazzurra solo nel campionato 2011/12, concluso al 6º posto. Meglio pensare positivo: contro José Mourinho potrebbe arrivare l'ottava vittoria filata in casa in campionato, impresa mai riuscita nella gestione del tecnico piacentino.