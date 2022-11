Sono 150 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna: i nerazzurri hanno ottenuto 73 successi, contro i 42 dei rossoblù, completano 35 pareggi. Le due squadre non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017: da allora sei successi interisti e tre per gli emiliani.

L’Inter è inoltre rimasta imbattuta in tutte le 18 sfide giocate contro il Bologna in un girone d’andata di Serie A negli anni 2000: l’ultimo ko in questa fase del campionato contro i rossoblù risale al 7 novembre 1999, 0-3 (doppietta di Kennet Andersson e rete di Giuseppe Signori).