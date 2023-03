Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A nel 2023 di Lautaro Martínez (4, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria (escludendo Chievo e Genoa, le uniche due contro cui non ha mai segnato).