Domenica nel lunch match della settima giornata di Serie A si sfideranno le due squadre che nel campionato in corso hanno realizzato più reti nei 15 minuti finali di partita, ben 4 in totale: Inter e Udinese hanno trovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato, grazie a una rete in questo intervallo temporale (Brozovic contro il Torino e le reti di Samardžic e Beto contro il Sassuolo).