Lo Spezia è l'unica formazione contro cui Lautaro Martínez ha servito più di un assist in Serie A: sono 3 i passaggi vincenti forniti dall'argentino contro i liguri. Più in generale l'attaccante dell'Inter ha preso parte a cinque reti in quattro sfide contro lo Spezia: nella scorsa stagione ha sia segnato che fornito un assist in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri.