Domenica pomeriggio, il Venezia ospiterà l'Inter al Penzo, stadio nel quale è imbattuto da tre gare di campionato, frutto di una una vittoria e due pari. I lagunari non registrano più match casalinghi di fila senza sconfitta in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2001, quando in panchina c'era Giuseppe Iachini: all'epoca furono quattro. Lo riporta Opta.