Domenico Berardi, leader tecnico del Sassuolo, sarà ovviamente il giocatore al quale l'Inter dovrà prestare più attenzione nel match che andrà in scena domani sera a San Siro per la sesta giornata di Serie A. Il classe 1994 di Cariati, reduce da un gol alla Juve, ha numeri importanti nei confronti diretti con i nerazzurri, colpiti sette volte in campionato. Un dato che rende il fantasista della nazionale italiana il giocatore in attività che ha realizzato più reti contro la Beneamata, alla pari con Antonio Candreva.