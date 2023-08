Marko Arnautovic ci ha messo davvero poco a esaltare il pubblico di fede nerazzurra. Un comeback davvero esaltante, come ricorda il sito ufficiale del Biscione: "Aveva lasciato l'Inter nel 2010 dopo aver collezionato solamente tre presenze, l'ultima in un Inter-Atalanta del 24 aprile 2010. È tornato a vestire il nerazzurro 4.865 giorni dopo l'ultima volta: l'attaccante austriaco, entrato al posto di Thuram, ha giocato 28 minuti, esaltando il pubblico di San Siro con lampi di classe e servendo l'assist per il secondo gol di Lautaro Martinez". Sicuramente un buon auspicio per la prosecuzione del cammino in nerazzurro.