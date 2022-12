Non è stato un Mondiale memorabile fin qui per Lautaro Martinez, che non ha ancora trovato il gol su azione con la maglia dell'Argentina sebbene abbia trasformato il rigore decisivo contro l'Olanda. Come sottolineato da Opta, infatti, solo Jamal Musiala ha calciato più volte in porta senza segnare rispetto al nerazzurro: 12 i tentativi per il tedesco, 10 per il nerazzurro.