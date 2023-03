Anche Walter Zenga ricorda bene le sue notti europee passate tra i pali nerazzurri. "Contro il Salisburgo è stata una delle notti più emozionanti della mia carriera - dice alla Gazzetta dello Sport ricordando la finale di Coppa Uefa '94 - Era la mia ultima partita e ho fatto di tutto perché restasse la partita della vita. Fu come la tempesta perfetta. Oggi l'Inter si gioca molto contro il Porto e ammetto che avrei voluto andare in Portogallo a vederla".

Zenga sottolinea anche che "l'Inter ha tutto per passare il turno nonostante il momento che onestamente non è così complicato. Si parla di Inter in crisi ma io vedo che è lì al secondo posto".